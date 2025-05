Ospedale Sant'Anna: al via la manutenzione del multipiano

Asst lariana si occuperà di alcune opere di manutenzione, legate al parcheggio multipiano dell'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Al via i lavori per il parcheggio del Sant'Anna

A partire dalla prossima settimana, il parcheggio multipiano a servizio dell’ospedale sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che si concluderà entro la fine dell’anno. Il cantiere interesserà il rivestimento esterno di tutte e quattro le facciate ed è stato suddiviso in quattro lotti, uno appuno per ogni facciata.

Limitare di disagi

Tutti gli interventi che potrebbero comportare, per motivi di sicurezza, la chiusura di alcuni piani del parcheggio, saranno eseguiti di sabato e domenica e durante la notte, in modo da limitare il più possibile i disagi agli utenti. L’intervento sarà eseguito per conto di Asst lariana dal concessionario, la società "Progetto Nuovo Sant’Anna srl".