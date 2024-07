Ospedale Sant’Anna: riorganizzazione di Ortopedia-Traumatologia

L’arrivo del primario all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia sarà accompagnato dall’assunzione di un gruppo di medici che hanno partecipato ai bandi emessi negli scorsi mesi da Asst Lariana.

Reparto riorganizzato all’ospedale Sant'Anna

La procedura di affidamento diretto del servizio di assistenza medica ortopedica di emergenza urgenza, per il mese di luglio ed eventualmente agosto, è stata attivata per garantire soprattutto la copertura delle notti e consentire la gestione delle urgenze, viste le limitazioni a cui soggiacciono gli specializzandi e i liberi professionisti. Il compenso orario previsto è in linea con quello fissato per il personale che presta attività in libera professione. Il 1 agosto, come già anticipato nei giorni scorsi, e come confermato il 2 luglio dall’Università degli Studi dell’Insubria, prenderà servizio il nuovo primario dell’Ortopedia-Traumatologia del Sant’Anna, Michele Francesco Surace, professore associato all’Università degli Studi dell’Insubria.

Primario, quattro ortopedici e tre specializzandi

L’arrivo del primario sarà accompagnato dall’assunzione di un gruppo di medici che hanno partecipato ai bandi emessi negli scorsi mesi da Asst Lariana. A partire dal 1 agosto è prevista l’assunzione di quattro ortopedici e di tre specializzandi. In agosto, verrà, poi, espletato un ulteriore concorso al quale sono iscritti 8 professionisti (sei specializzandi e due specialisti). In aggiunta a tali figure, il 1 luglio hanno iniziato il proprio percorso formativo due specializzandi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi dell’Insubria; il 15 luglio ne arriverà un terzo; il 22 luglio un quarto; il 29 luglio, infine, si aggiungeranno alla squadra altri quattro specializzandi (per un totale quindi di otto medici).

In attesa della definizione dei passaggi concorsuali, a garanzia e tutela dei pazienti, la riorganizzazione prevede inoltre che nel mese di luglio tutti i casi valutati come non urgenti e quindi non necessitanti di ricovero, siano gestiti in collaborazione con l’Asst Gaetano Pini Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico e l’Asst Sette Laghi.

Le parole di Mazzei

“Il contratto con la cooperativa è stato un atto dovuto quale ulteriore supporto a garanzia del pubblico servizio - osserva il direttore sanitario di Asst Lariana, Brunella Mazzei - Certamente stiamo attraversando un periodo molto critico e ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando in questo difficile percorso, in primis la direzione generale dell’Asst Gaetano Pini che, inviando due ortopedici (per due giorni alla settimana, per 12 ore, ndr) tra cui l’ex primario, Marco Berlusconi, che già conosce organizzazione e percorsi dell’ospedale Sant’Anna, ci sta garantendo l’attività. Confido che a breve, con l’arrivo delle nuove risorse, si possa dare una svolta definitiva all’organizzazione, ponendosi altri ed ambiziosi progetti”.