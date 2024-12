Ospite in Rsa realizza una mostra

Marta Frigerio è l'ospite della Rsa Fondazione Anna Borletti di Arosio protagonista della campagna «Non basta il pensiero», lanciata dal Gruppo Bosch in Italia in collaborazione con la Onlus «Nipoti di Babbo Natale» grazie alla quale ha esposto in fondazione alcune delle foto che aveva fatto durante i suoi viaggi.

La storia di Marta

Marta Frigerio, conosciuta affettuosamente come Mariuccia, ha 82 anni e da quattro vive nella Rsa Fondazione Anna Borletti di Arosio. La sua vita è stata sempre segnata da una grande passione: la fotografia. Fin da giovane, ha utilizzato una macchina fotografica per immortalare il mondo che la circondava, iniziando con una fotocamera che ricevette come regalo. In merito alla sua passione si è così espressa Marta:

"L'uomo è andato sulla luna e noi cosa stiamo a fare qui se non per fotografare il mondo?"

La sua passione è cresciuta talmente tanto che, negli anni '90, ha deciso di fare della fotografia una vera e propria professione insieme al marito Ivan.

Insieme hanno viaggiato in giro per il mondo, immortalando paesaggi e sorrisi, finché, purtroppo, Ivan è venuto a mancare. Mariuccia, tuttavia, continua a sentire la sua presenza, e spesso scherza dicendo che il marito è "andato a fare le foto al paradiso".

La campagna "Non basta il pensiero" e la mostra di Frigerio

Proprio per la sua passione e il suo spirito avventuroso, Mariuccia è diventata una delle protagoniste della campagna "Non basta il pensiero", lanciata dal Gruppo Bosch in Italia in collaborazione con la Onlus «Nipoti di Babbo Natale». Questa iniziativa permette di esaudire i desideri degli anziani ospiti delle Rsa italiane, instaurando un legame speciale tra generazioni. Mariuccia ha avuto la possibilità di realizzare uno dei suoi desideri più importanti: fare una mostra fotografica nella Rsa, per condividere i suoi scatti più significativi.

Grazie all'aiuto della famiglia e degli educatori della struttura, alcuni dei suoi scatti sono stati recuperati e allestita una mostra che le ha permesso di rivedere immagini di paesaggi che aveva immortalato durante i suoi viaggi.

A renderle omaggio, anche Simone Demontis, Brand Manager della divisione Elettroutensili di Bosch Italia, che ha curato l'allestimento della mostra come «nipote» di Mariuccia. Simone, oltre a condividere con lei la passione per la fotografia, ha lavorato per personalizzare l'esperienza e permettere a Mariuccia di rivivere le emozioni dei suoi viaggi.

La campagna «Non basta il pensiero», lanciata sui canali social e interni di Bosch, non è solo un'iniziativa che realizza i desideri degli anziani, ma vuole anche sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della solitudine e delle necessità degli anziani, soprattutto durante le festività natalizie, quando il senso di isolamento è più forte. Mariuccia, come altri anziani protagonisti di questa iniziativa, dimostra quanto sia fondamentale per le persone di questa fascia di età sentirsi ancora vive, amate e valorizzate. Con il suo spirito instancabile, ci regala perle di saggezza e ci ricorda che la vita, anche nella sua fase più matura, è sempre piena di emozioni, opportunità e sogni da realizzare.