Pacco scuola, l'iniziativa del Croce Rossa

Torna anche quest'anno l'iniziativa "Pacco Scuola", organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Grandate. Il progetto darà un aiuto concreto a tanti giovani e famiglie che fanno fatica a comprare ciò che serve per frequentare la scuola.

Spiega così l'iniziativa Maria Cristina Ceccato, presidente della Cri di Grandate:

"Vogliamo recuperare materiale scolastico da donare alle famiglie in difficoltà. Si tratta di un progetto che portiamo avanti, con successo, già da diversi anni. Per la precisione questa è la 6^ edizione. Durante il periodo estivo il nostro obiettivo è raccogliere materiale scolastico nuovo. Per esempio accettiamo volentieri quaderni, penne, astucci, cartelle e tanto altro. Non ritiriamo materiale usato e rovinato".