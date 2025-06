“Pace per Gaza”: testimonianze, riflessioni, notizie

Insieme per una serata a Olgiate Comasco a sostegno della popolazione di Gaza.

Una serata di riflessione e testimonianze

L’invito a non voltare lo sguardo, la volontà di condividere lo sconcerto per i massacri in corso a Gaza. L’iniziativa dell’Università degli adulti sprona a riunirsi nella serata di giovedì 12 ottobre al Medioevo. In primo piano riflessioni, testimonianze, poesie e notizie.

L’appello

“Non si hanno più le parole per definire ciò che sta succedendo a Gaza - spiega Maria Rita Livio, presidente dell’Università degli adulti - Non possiamo restare indifferenti”. Da qui l’appello a partecipare alla serata di giovedì.

“Pace per Gaza”

La scelta di riunirsi e riflettere, ascoltando testimonianze dalla Terra Santa, è esplicitata nel titolo: “Pace per Gaza”. Tutti sono invitati, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Olgiate Comasco.