Padre Alessandro saluta e ringrazia la comunità ospedaliera

Giornata di saluti quest’oggi al Sant’Anna per padre Alessandro Viganò, camilliano, responsabile della Cappellania dell’ospedale di San Fermo della Battaglia.

Le avventure di padre Alessandro

Nato il 12 gennaio 1963 a Villa Raverio in Brianza, nel 1984, dopo aver indossato l’abito camilliano, padre Viganò si trasferisce a Verona, dove studia teologia e dove viene ordinato sacerdote il 2 giugno 1990. Nello stesso anno parte missionario per l’India, a Bangalore, nel seminario minore camilliano, dove rimane fino al 1994, quando inizia la sua esperienza africana, dove sarà superiore delegato per il Kenya dal 2004 al 2007. Poi superiore della Comunità Camilliana di Venezia, cappellano all'ospedale di Padova e al San Matteo di Pavia, educatore nella comunità di Capriate, maestro dei novizi e l'arrivo all’ospedale Sant’Anna, il 26 luglio 2017.

La preghiera durante il Covid

Negli anni del Covid, insieme a padre Crispino e padre Fabio, i Camilliani organizzano un servizio telefonico per dare informazioni ai parenti sui familiari ricoverati in ospedale. A quegli stessi anni risale una preghiera composta da padre Alessandro e dedicata a Maria. "Saluto e ringrazio la comunità di Asst lariana per i momenti di condivisione e amicizia vissuti in questi anni - osserva padre Alessandro - Continuerò a pregare per tutti voi".