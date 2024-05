Padre Andrea ha celebrato la sua prima messa a Cermenate

Tutto il paese di, domenica 12 maggio 2024, si è raccolto in preghiera per accogliere padre Andrea Bonavita. Il giovane, originario di Cermenate, ha scelto la via del sacerdozio.

Padre Andrea nell'ordine dei Gesuiti

Alla fine di aprile è diventato sacerdote nell’ordine dei Gesuiti. Domenica ha celebrato la sua prima messa nella chiesa parrocchiale di Cermenate, quella chiesa che l’ha accolto fin da bambino e l’ha accompagnato nella sua crescita fino all’importante decisione di dedicarsi al sacerdozio. Il corteo è partito dalla chiesa dove padre Andrea Bonavita è cresciuto con la mamma e il papà. Ha quindi raggiunto la parrocchiale dove ad attenderlo c’erano tantissime persone. Padre Andrea rimarrà ancora qualche giorno a Cermenate, poi ripartirà per Roma, città nella quale rimarrà almeno un paio d’anni.