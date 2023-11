Padre Bahjat Karakach in visita da Aleppo: messe e incontri con le scuole

Padre Bahjat Karakach, nato e cresciuto ad Aleppo, ha studiato e vissuto per diversi anni in Italia. Nell’ottobre 2022 è rientrato nella sua città natale, dove oggi è parroco della comunità locale. Aleppo è una delle città siriane più colpite dalla guerra, a cui si sommano i danni causati dal terremoto dello scorso febbraio. In questo contesto quotidianamente si trova ad affrontare le difficoltà dettate dalla situazione politica ed economica siriana.

La missione

La sua missione cerca di rispondere alle urgenze della popolazione: per questo motivo, insieme ad altri frati, è riuscito a creare un sistema di assistenza umanitaria sotto diversi punti di vista.

Supporto psicologico per i bambini colpiti dalla guerra, progetti educativi e una mensa che riesce sfamare ogni giorno quasi 1200 persone, ma anche centri sportivi e luoghi di incontro per ragazzi e adulti, attraverso i quali si cerca di offrire sollievo e speranza in un futuro migliore.

"Oggi in Siria, uno stipendio medio equivale a 10$ al mese - spiega - C’è veramente una povertà estrema che tocca tutti i livelli della vita pratica, dal mangiare, all’assistenza medica e all’istruzione".

In questi giorni sarà in visita in Italia, per raccontare di queste realtà e incontrare i fedeli.

Il programma

Domenica 12 novembre

Alle 11 Santa Messa a Carimate

Alle 18 Santa Messa a Inverigo

Alle 20.15 Santa Messa a Maccio di Villa Guardia

Lunedì 13 novembre

Alle 10 incontro con la scuola Cias di Como

Martedì 14 novembre