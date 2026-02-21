Padre Bienvenu, nuovo barnabita accolto dalla comunità Samz

Si chiama padre Bienvenu Bisimwa Luhiriri, ha 43 anni, è originario della Repubblica democratica del Congo e dallo scorso 9 febbraio è stato accolto nella comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria che unisce Eupilio e Longone

“Voglio integrarmi perfettamente nella comunità”

Padre Bienvenu ha già avuto modo di presentarsi alle diverse realtà della comunità Samz:

“Il giorno del mio arrivo qui ho subito festeggiato con il gruppo giovani. Ho poi conosciuto anche gli adolescenti e i preado. Sono entrato in contatto con i fedeli anche concelebrando durante le diverse funzioni. Poco alla volta sto imparando ad apprendere la lingua e la cultura, in modo da riuscire a integrarmi perfettamente nella comunità”.

Ecco tutto il suo percorso del barnabita

Il sacerdote è alla prima esperienza pastorale in Italia. Dopo aver frequentato il liceo dai Barnabiti, ha intrapreso il cammino nella congregazione religiosa. Ha studiato Filosofia a Cyangugu in Rwanda per 3 anni, a cui ha fatto seguito un anno di noviziato e quattro di Teologia a Kinshasa. Dal Congo è partito per Roma, dove nel 2012 si è preparato per la professione solenne, avvenuta in Belgio il 12 agosto. E’ stato ordinato sacerdote l’11 agosto del 2013. E’ stato coadiutore nella parrocchia di Birava in Congo e un anno in una parrocchia in Tanzania. Ha inoltre diretto per sette anni il collegio Sant’Antonio Maria Zaccaria nella parrocchia di Muhura in Rwanda. Dopo altri 3 anni come coadiutore a Birava, è ora a Eupilio.