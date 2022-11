Padre Giuseppe Ambrosoli sarà beato: in corso la cerimonia ufficiale - LA DIRETTA

Uomo dell’accoglienza e della generosità: padre Giuseppe Ambrosoli, sarà beato per sempre, per tutti.

Padre Giuseppe Ambrosoli sarà beato

Una vita dedicata al prossimo, ai poveri. Un esempio di valori, basi solide su cui poggia la Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, presieduta Giovanna Ambrosoli, nipote del comboniano. E un riconoscimento, quello della beatificazione, che va oltre l’intrinseco valore religioso, ma che eleva il missionario ronaghese, venuto a mancare il 27 marzo 1987 e che sarà dichiarato beato proprio oggi, domenica 20 novembre, a esempio umano di tenacia e straordinaria generosità. Dal 1998, il suo progetto ospedaliero e la «St. Mary’s Miwifery Training School», la scuola di ostetricia, sono seguiti dal sodalizio fondato dalla sua famiglia e dai missionari comboniani, ponendo affidabilità, trasparenza e concretezza al centro del loro intervento.

E' in corso la cerimonia ufficiale di beatificazione : il solenne rito, che ha avuto inizio alle 10 (orario ugandese) ed è presieduto dal nunzio apostolico in Uganda, l’arcivescovo Luigi Bianco. La preghiera di ringraziamento potrà essere vissuta in duomo a Como nel pomeriggio: alle 15.30 con la proiezione dei momenti salienti del rito ugandese e, alle 17, la messa celebrata dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. Da ieri mattina, la gigantografia di padre Ambrosoli campeggerà ai piedi dell’altare della chiesa di Ronago e la comunità, che ha già organizzato due pullman diretti verso il Duomo di Como, per un totale di 100 persone, continuerà a omaggiare il beato sabato 26 novembre, con l’ostensione della reliquia sull’altare della Madonna. Il momento conclusivo è fissato per sabato 3 dicembre quando, alle 17, il cardinale Oscar Cantoni presiederà l’eucarestia insieme al vescovo emerito di Cremona, Dante Lanfranconi, nella chiesa parrocchiale del paese dove padre Ambrosoli è nato e cresciuto.

