Paese «bike friendly»: arrivano i cartelli «salvaciclisti».

Saranno posizionati due cartelli di sensibilizzazione

Anche Albavilla entra a far parte della rete avviata da Antonio Cortese (nella foto), promotore dell’associazione Io rispetto il ciclista, nel posizionamento della segnaletica che invita gli automobilisti al rispetto del Codice della strada e della distanza di 1 metro e mezzo a tutela dei ciclisti.

Due saranno i segnali posizionati in paese: saranno collocati rispettivamente all’altezza del confine con Albese con Cassano e con Erba.

L’accordo tra l’associazione Io rispetto il ciclista e l’Amministrazione comunale accoglie anche l’appello lanciato alcuni mesi fa da Felice Ciceri, albavillese, appassionato ciclista e da anni impegnato nella divulgazione di messaggi di sensibilizzazione al rispetto delle regole per la sicurezza di tutti. Un impegno che viaggia di pari passo con quello di Cortese, che negli anni ha promosso l’installazione di cartelli «salvaciclisti» in tutto il territorio comasco, con numerosi Comuni aderenti: tra gli ultimi dell’Erbese c’è anche Alzate Brianza.

I cartelli «salvaciclisti» saranno inaugurati sabato prossimo 19 settembre alle 9.30, alla presenza dell’Amministrazione comunale con il sindaco Giuliana Castelnuovo e dei referenti dell’associazione con Cortese. «E’ importante cercare di avere sempre attenzione verso i ciclisti in transito – ha specificato il sindaco Castelnuovo – E’ qualcosa che è già previsto dal Codice della strada, ma l’installazione di questi segnali è un ulteriore invito agli automobilisti all’attenzione e al rispetto delle norme».

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione di sabato prossimo.