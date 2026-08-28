Paese in festa per i 105 anni di Carla Veronelli. Classe 1921, la centenaria di Tavernerio ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 26 agosto.

Il suo segreto? Apprezzare la buona tavola

Già in occasione del suo centesimo compleanno Veronelli aveva ricevuto la visita e gli auguri dell’Amministrazione comunale. Gli auguri alla centenaria del paese sono arrivati anche dall’associazione dei Volontari Antincendio Boschivo, dove i nipoti Marco e Davide Rossini prestano servizio come volontari da alcuni anni. Carla Veronelli è nonna di tre nipoti, Marco, Davide e Andrea. E in occasione dei suoi 105 anni, la donna ha ripercorso con orgoglio i suoi 41 anni di lavoro alla Stamperia Pessina, in cui svolgeva un’attività che la teneva sempre in piedi. Per la sua lunga attività lavorativa, Confindustria Como l’ha insignita della medaglia d’oro. Forse anche per questo, ancora oggi, Carla fa fatica a rimanere seduta a lungo!

Ancora oggi ama la lettura e continua a lavorare a maglia: proprio recentemente ha regalato un paio di calze, realizzate da lei, al marito di un’operatrice della residenza in cui risiede. La 105enne non ha perso neppure il gusto per la buona tavola, soprattutto quando è ricca e saporita: tra le sue passioni non possono mancare il salame e il gorgonzola. In occasione del suo bellissimo e invidiabile compleanno, Carla ha salutato con affetto tutti i suoi compaesani, augurando loro tanta salute, la stessa che ha avuto la fortuna di avere lei nel corso della sua lunga vita.

«A Carla giungano i più sinceri auguri da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Tavernerio – le parole del sindaco Mirko Paulon – E un grande abbraccio per i suoi meravigliosi 105 anni».