Paese in festa per i cento anni di Carla Uriezzi: la donna, di Montorfano, partecipa tuttora nel mondo del volontariato della comunità.

Il paese festeggia la sua centenaria Carla

La donna ha toccato il meraviglioso trafguardo dei cento anni lo scorso venerdì 29 novembre. La festa è stata organizzata domenica con la messa celebrata da don Alessandro Casartelli in chiesa parrocchiale e a seguire un momento conviviale in sala consiliare, a cui hanno partecipato anche gli amministratori con il primo cittadino Giuliano Capuano. In questi giorni, in tanti compaesani hanno rivolto messaggi di auguri e di stima per la centenaria montorfanese, che è tuttora legata al mondo della parrocchia e del volontariato locale e ancora oggi offre parte del proprio tempo impegnandosi come volontaria in una comunità di giovani.

La festa è poi continuata nel pomeriggio, in oratorio, con una grande torta e alla presenza di tanti giovani del paese, tutti uniti per festeggiare la centenaria montorfanese e il tuo traguardo importante.