Palazzina polifunzionale danneggiata dal maltempo: rimborso da 100mila euro da Regione al Comune di Anzano. La Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di 100mila euro al Comune per sostenere quanto speso per la progettazione e il recupero dell’immobile.

Intanto si attende l’esito del bando Seed Pa: serve 1 milione di euro

Come già reso noto dal sindaco Rinaldo Meroni e dal suo vice Lorenzo Salzano nelle scorse settimane, l’intenzione dell’Amministrazione comunale è di tentare tutte le strade possibili per riqualificare l’immobile pesantemente danneggiato dall’ondata di maltempo del luglio 2023. Gli amministratori hanno reso noto di avere aderito anche al bando Seed nel mese di agosto, con un progetto dal costo di circa 1 milione di euro, per la riqualificazione dell’immobile, del quale si avrà notizia dell’esito a novembre, con l’emissione delle graduatorie ufficiali.

Nei giorni scorsi, il Comune ha beneficiato di fondi da Regione Lombardia per 23.588,33 euro per la sistemazione della palazzina. Ai quali si aggiungono le erogazioni dei giorni scorsi per 100mila euro a rimborso delle spese sostenute.

«Siamo in attesa degli esiti del bando Seed a cui abbiamo partecipato in agosto – spiega il vicesindaco Salzano – Entro novembre sono previste le graduatorie. Ma intanto questo importante finanziamento da 100mila euro che ci ristora di quaanto speso per lo studio e la progettazione della complessa azione di recupero dell’immobile contribuisce a sostenere tutti gli sforzi che questa Amministrazione sta mettendo in campo al fine di provare a salvare il patrimonio immobiliare dell’ente».