Palazzo Somigliana, concerto con cena e visita guidata

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Concerto, cena e visita guidata di Palazzo Somigliana a Valmorea: occasione unica per fondere storia, cultura e buon cibo.

Palazzo Somigliana a porte aperte

Dalla collaborazione tra la famiglia Somigliana e “Slow Lake Como”, nasce un doppio evento speciale: due concerti tematici seguiti da cena a buffet e visita guidata a cura dei proprietari.

Venerdì 16 ottobre esibizione di chitarra con il maestro Massimo Laura, venerdì 13 novembre esibizione di pianoforte con il maestro Virginia Benini.

Musica, bellezza e uno sfizioso menù… per una serata emozionante ed esclusiva.

Chitarra d’autore al palazzo

Laura è una delle figure più autorevoli e celebrate nel panorama chitarristico mondiale, tenendo concerti nei più importanti teatri del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Suntory Hall di Tokyo, portando l’eccellenza della scuola chitarristica italiana ovunque. Ha collaborato per anni come chitarrista del Teatro alla Scala di Milano, esibendosi sotto la direzione di direttori leggendari come Claudio Abbado, Riccardo Muti e Daniel Barenboim.

A Palazzo Somigliana, il maestro offrirà un’esibizione di raro splendore, dove la maestria tecnica si fonde con una sensibilità interpretativa capace di esaltare ogni sfumatura timbrica della chitarra classica. Un concerto che promette di essere un dialogo intimo e prezioso tra la bellezza dello strumento e l’acustica raffinata della villa.

Eco sonore a palazzo

Il maestro Virginia Benini è una giovane pianista italiana che si è distinta per un percorso artistico di alto livello sia in ambito solistico che cameristico. Vincitrice e pluripremiata in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, si è esibita in prestigiose sedi e festival in Europa, Russia e Stati Uniti, tra cui il Festival dei Due Mondi di Spoleto, la Società dei Concerti di Milano e il Watermill Center di New York. Tra i suoi principali traguardi figurano la selezione come Artist-in-Residence al Watermill Center nel 2025, il conseguimento del Master of Arts in Music Performance con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida di Federico Colli e una consolidata attività concertistica e didattica internazionale, con collaborazioni in Svizzera e Kuwait.

A Palazzo Somigliana, Benini accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale di straordinaria intensità, dove eleganza, virtuosismo e profondità interpretativa si incontrano in un’esperienza d’ascolto coinvolgente. Ogni brano prenderà vita attraverso un tocco raffinato e una sensibilità artistica capace di emozionare, trasformando la cornice suggestiva della villa nel luogo ideale per una serata dedicata alla grande musica e alla bellezza.

Gli ospiti al termine dei concerti potranno degustare cocktail selezionati e un apericena con ricco buffet dedicato e prendere parte a una visita guidata riservata a cura della famiglia Somigliana, per completare l’esperienza con gusto, convivialità e fascino. L’inizio dei concerti è previsto per le 19. Iscrizioni QUI.