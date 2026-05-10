Palestra Bomman degrado alla struttura sportiva

All'interno vetri rotti e coperti da cartoni, porte divelte, maniglie cadenti e sanitari in pessime condizioni.

A servirsi di questa palestra comunale sono in molti, dagli studenti del liceo “Carlo Porta” per le loro ore di Educazione motoria, a diverse associazioni del territorio che vi organizzano corsi di fitness, di ginnastica posturale e stretching, di kickboxing e di tiro con l’arco

Un luogo intitolato al fondatore dello Speleo club erbese

Porte rotte, non funzionanti ma anche scardinate, vetri spaccati e in parte sostituiti semplicemente da cartoni attaccati, bagni quasi fatiscenti, prese della corrente aperte, con la placchetta di protezione rotta e lasciata a terra. Sono queste le condizioni in cui versa la Palestra Bomman di via Bassi a Erba, intitolata all’erbese Marco Bomman, tra gli storici fondatori dello Speleo club cittadino.

Presto un sopralluogo del Comune alla struttura

Secondo le diverse persone che hanno voluto segnalare al nostro Giornale la situazione in cui versa la palestra di via Bassi è via via andata peggiorando negli ultimi mesi, ma alcune rotture e danneggiamenti risalirebbero anche a quasi un anno fa.

A dare una risposta alle segnalazioni è Simona Guerrieri, vicesindaco e assessore allo Sport:

“Come Amministrazione comunale ci occupiamo di manutenzione ordinaria, che viene regolarmente pianificata. Attualmente non mi risultano segnalazioni: quando avvengono noi siamo pronti a intervenire. Sarà nostra cura effettuare presto un sopralluogo per verificare lo stato dei fatti”.