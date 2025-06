Palestra, lavori ai blocchi di partenza

Un palazzetto dello sport completamente rinnovato: l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Senna Comasco sta per diventare realtà. I lavori di ristrutturazione della palestra inizieranno presto.

Conferma Adriano Varotto, vicesindaco e assessore allo Sport:

L’intervento, che prevede un investimento di circa mezzo milione di euro tra costi di progettazione ed esecuzione dei lavori, prevede il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento e di quello di illuminazione e la sistemazione del tetto. Verrà anche potenziato il bar all’entrata principale.

"Il palazzetto avrà anche la certificazione di idoneità statica e sismica e riusciremo a mantenere la massima capienza a livello di spettatori. Per questo rifaremo lo spazio dedicato alle panchine che ci permetterà di non dover togliere la prima fila di posti a sedere riuscendo a stare dentro ai vincoli imposti dal Coni. La gara d’appalto si è conclusa. Abbiamo già fatto un sopralluogo con la ditta e i lavori dovrebbero partire per la metà di giugno".

I lavori verranno effettuati in estate e Varotto rassicura:

"Stiamo cercando di fare in modo che i lavori vengano fatti durante la sospensione delle attività sportive e scolastiche. Qualora ci fossero degli imprevisti, abbiamo chiesto che i lavori vengano eseguiti in modo che alcuni di essi possano eventualmente essere fatti successivamente, permettendo la fruizione della palestra. Le panchine, ad esempio, che prevedono l’abbattimento di alcuni muri, verranno fatte nell’immediatezza, mentre il rifacimento del bar può essere programmato in un momento successivo".

Tra i fruitori del palazzetto ci sono gli atleti e le atlete della Polsiportivasenna. Commenta Patrizio Passeri, presidente del sodalizio:

"A noi fa molto piacere che vengano fatti questi interventi, anche perché sono il segnale che la nostra Amministrazione tiene molto al fatto che i ragazzi possano avere delle aree dove praticare sport. Soprattutto in tempi come questi dove, ad esempio, a Como non c’è più un palazzetto e a Cantù il Parini è fermo da anni, vedere una Giunta che decide di fare uno sforzo per questo tipo di investimento è un ottimo segnale. Il palazzetto aveva bisogno di un intervento per poterlo riavere più sicuro e per far sì che rimanesse uno dei migliori della Provincia di Como".