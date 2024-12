Pallacanestro Albavilla festeggia settant'anni di attività

Settant’anni di attività per la Pallacanestro Albavilla: domani, domenica, festa con piccoli campioni e vecchie glorie. Fondata nel 1954, la Pallacanestro Albavilla era stata voluta da don Mario Galbiati. Tra i fondatori c’erano Luigi De Mas, Giacomo Meroni, Augusto Corti, Achille Cammarotta che ne è stato anche presidente. E già nei primi cinque anni la società partecipò ai primi campionati provinciali, riuscendo ad aggiudicarsi per quattro anni il primo posto in classifica. I primi tempi si giocava all’aperto, all’oratorio di Albavilla, poi nel 1981 l’inaugurazione della palestra di via Porro diventò il luogo di incontro e di gioco per i giovani atleti.

Domani la festa in palestra

Negli anni, la società si è sempre più strutturata aggiungendo gli Allievi nel 1969, poi i Giovanissimi nel 1970 e anche una squadra Juniores ai campionati 1975/76. «I momenti più gloriosi della società - ripercorre il presidente Paolo Giostra - Sono stati il raggiungimento della serie D a Desio nel campionato 1978/79 e nel 1990 la promozione in C2». E a oggi l’impegno continua in favore dei giovani «per sviluppare la parte giovanile del minibasket: siamo votati all’accoglienza, tutti possono venire e cerchiamo di fare giocare tutti - aggiunge Giostra - A volte rinunciando a campionati più blasonati. Abbiamo iscritti che vanno dai quattro anni ai Senior del 1992, una squadra in serie Dr3 e una senior iscritta al campionato Uisp. Il fair play è la nostra carta di identità. Lo scorso anno avevamo anche il campionato Baskin, che avevamo introdotto tra i primi in provincia, quest’anno purtroppo a causa di alcune defezioni non siamo riusciti ma intendiamo riportarlo».

La longevità e l’impegno della Pallacanestro Albavilla le sono valsi, nel 2022, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo del Coni e il premio «Società storica» dalla Federazione nel 2023, come sodalizio affiliato dal 1962. L’impegno del Basket Albavilla, infatti, è continuato senza sosta anche negli anni della pandemia. «Siamo andati avanti nonostante il momento - spiega - Con tante attività con tutte le attenzioni del caso. Post Covid, siamo addirittura cresciuti nel numero iscritti. Oggi siamo 145». E oggi è tempo di festeggiare 70 anni di sport e impegno. «Sono contento di questa crescita - aggiunge Giostra - Significa essere a servizio di un movimento che non può fermarsi. Vogliamo andare avanti ancora per almeno altri settant’anni e cerchiamo collaborazioni e sponsor».

Il compleanno è occasione per ricordare le «colonne portanti» del sodalizio: lo storico allenatore Giovanni Sangalli, che allena i ragazzi da oltre 45 anni, e Marino Bertolini, altro storico coach. «Nostro obbiettivo è anche portare la cultura del basket nelle scuole, con il progetto ”Easy basket”, dalla prima alla terza elementare, ma anche negli asili, con l’istruttrice Chiara Cancian. Siamo contenti di dire che nel nostro vivaio minibasket sono militati ragazzi che ora giocano in A2 e anche serie A femminile. Abbiamo una decina di ragazze, dislocate in diverse categorie: sarebbe bello tornare ad avere una squadra femminile».

E domani si festeggia: alle 11 messa in chiesa parrocchiale; alle 12.45 pranzo in oratorio su prenotazione; dalle 16.30 grande gioco in palestra con tutti gli atleti della società. Dalle 18 momento amarcord e, a seguire, consegna dei riconoscimenti. «Ringraziamo tutti per condividere i valori che da sempre ispirano la nostra comunità sportiva: settant’anni di attività caratterizzati da passione e impegno di atleti, allenatori, dirigenti e volontari per il nostro amato sport, la pallacanestro».

(Nella foto la prima squadra della società)