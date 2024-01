Pallacanestro Cantù, Briantea84 e Pool Libertas a scuola per promuovere i valori dello sport

È stato un incontro di Be Inspired, il progetto di Briantea84 che si pone l'obiettivo di promuovere i valori dello sport (in particolare l'uguaglianza), davvero particolare quello che si è svolto nella mattinata di mercoledì 17 gennaio alla scuola media di Figino Serenza.

Ospiti d'eccezione

Parterre d’eccezione davanti ad una sessantina di studenti: insieme a Jacopo Geninazzi, capitano della UnipolSai Briantea84 Cantù, c’erano Devis Cagnardi (capo allenatore) e Solomon Young (ala) per la Pallacanestro Cantù e l’atleta Gianluca Rossi in rappresentanza della squadra di pallavolo Libertas Cantù.

I quattro ospiti si sono raccontati, attraverso testimonianze di vita e di sport prima di rispondere alle diverse domande dei giovani presenti.

Be Inspired

Briantea84 è promotrice di cultura, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di crescere con una carta in più, quella dell’inclusione. Un processo educativo che raggiunge anche le famiglie che affiancano i loro figli in un cammino importante per il futuro. Il progetto è rivolto ai giovani delle scuole, degli oratori e delle società sportive tra le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese. In questa stagione il club ha già svolto quasi 30 appuntamenti con circa 2 mila giovani incontrati dai testimonial-giocatori della UnipolSai Briantea84 Cantù.