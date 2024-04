Pallacanestro Cantù e Cascina Cristina insieme per i playoff

Pallacanestro Cantù solidale: per i playoff che l’Acqua San Bernardo disputerà da domenica 5 maggio, per ogni pack e biglietto venduto un euro in beneficenza a sostegno della community Farm di Cascina Cristina.

Pallacanestro Cantù pensa al prossimo

Parte oggi, lunedì 29 aprile, con l’avvio della prelazione online e via mail per gli abbonati, la vendita dei biglietti per la serie dei quarti di finale playoff Acqua San Bernardo Cantù-Gesteco Cividale. Acquistare un biglietto significherà però non solo sostenere i biancoblù e aiutarli a raggiungere il traguardo finale, ma anche un concreto gesto di beneficenza e di sostegno a un progetto di inclusione sociale sul territorio. Per rafforzare ancora una volta il proprio sostegno ad Abilitiamo Autismo Onlus, Pallacanestro Cantù ha infatti pensato a una particolare iniziativa per i playoff che l’Acqua S.Bernardo disputerà proprio a partire da domenica 5 maggio, quando alle 18:00 si disputerà Gara 1 al PalaDesio. Stesso campo su cui due giorni più tardi, alle 20.30 di martedì, si replicherà la sfida con la seconda partita della serie.

Ogni biglietto, un euro in beneficenza

Per ogni biglietto e pack venduto durante questa postseason la società donerà un euro in beneficenza a sostegno del progetto della community farm di Cascina Cristina. Un modo per aiutare un’importante realtà del mondo del non-profit del territorio, e contribuire così al loro polo territoriale e multifunzionale per la presa in carico di persone adulte con disturbi dello spettro autistico.

Ricordiamo a tutti i tifosi che la vendita libera inizierà venerdì 3 maggio. La biglietteria in sede sarà aperta, per la prelazione per gli abbonati, martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio dalle 17 alle 19.30. Mentre venerdì, con i medesimi orari, e sabato dalle 10 alle 12.30 anche i tifosi non abbonati potranno assicurarsi un biglietto per le partite della serie. Parallelamente, è sempre possibile acquistare tutti i titoli di ingresso anche on-line sul portale di VivaTicket.