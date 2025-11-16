Nasce la squadra Pallanuoto Merone: spazio ai giovani categoria Under 15 mista

Nella ex piscina della Holcim. Spazio ai ragazzi e alle ragazze che vogliono imparare questo sport e i suoi valori.

La ex piscina della Holcim di Merone torna a essere un punto di riferimento per lo sport giovanile del territorio. La struttura ha accolto un nuovo progetto: la creazione di una squadra di pallanuoto, categoria Under 15 mista, Pallanuoto Merone.

Promossa dalla Polisportiva Lombarda

L’iniziativa, promossa dalla Polisportiva Lombarda e guidata da Daniele Torrente, nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi del territorio un’opportunità di crescita sportiva e personale, nel segno del gioco di squadra e del divertimento. Torrente, che non è nuovo al mondo della pallanuoto e della formazione sportiva, ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio dei giovani atleti.

“Domenica prossima, 16 novembre, inizierà il campionato: per noi sarà la prima partita ufficiale, un traguardo importante e motivo di grande entusiasmo”. La squadra composta da nove giovani atleti, sette in acqua e due riserve, partecipa ad un campionato non federale sotto la Libertas: ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni al pari del Csi. Grazie a questa affiliazione, la Pallanuoto Merone fa parte del circuito Pallanuoto Italia, una realtà nata vent’anni fa e oggi considerata un vero bacino di crescita per i giovani che si avvicinano a questo sport.

Il percorso di formazione della squadra è iniziato lo scorso gennaio, con un corso propedeutico volto a formare i primi atleti e introdurli alla disciplina della pallanuoto. “Da quel gruppo di ragazzi è nata la squadra che oggi porta con orgoglio il nome di Merone – spiega Torrente – Il nostro progetto è aperto a tutti: fino al 31 gennaio 2026 sarà possibile accogliere nuovi membri, così da ampliare il gruppo e dare a sempre più giovani la possibilità di partecipare”.

Sport inclusivo

L’allenatore e i suoi collaboratori hanno scelto di puntare su una filosofia sportiva inclusiva, centrata sul piacere di stare insieme, più che sulla competizione esasperata. “Lo sport non dev’essere pesante – sottolinea Torrente – Vogliamo trasmettere ai ragazzi il valore del divertimento, del rispetto e della disciplina, che sono fondamentali non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana”.

Tra gli atleti, i più grandi hanno tredici anni: un’età di passaggio, in cui cambiano le amicizie e si affrontano nuove sfide legate al percorso scolastico e alla crescita personale. Pallanuoto Merone vuole essere più di una semplice squadra sportiva. Il desiderio è creare un gruppo in cui i ragazzi possano riconoscersi, stare assieme e divertirsi.

Volendo privilegiare l’aspetto umano, Torrente e i suoi due soci hanno deciso di dar vita a una squadra che valorizzi ogni atleta, superando la logica del “vincere a tutti i costi”. “L’importante è che giochino tutti. Non c’è un “più forte”: ciascuno ha le proprie qualità e il nostro compito è farle emergere”.

Attraverso la collaborazione con la Libertas, la Polisportiva Lombarda intende quindi offrire spazio anche a chi, altrove, rischierebbe di essere escluso, restituendo allo sport il suo significato più autentico: partecipazione, crescita e condivisione. “Dico sempre ai miei ragazzi che non mi importa del risultato – conclude Torrente – Voglio vederli giocare, impegnarsi e felici. Questa, per me, è la vera vittoria”.