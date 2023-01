Palloncino atterra in ditta: dipendenti raccolgono fondi per rendere speciale il Natale di Luca e Lucia

Una bella storia di Natale quella che i palloncini di due bambini erbesi, Luca di 8 anni e Lucia di 5, ci permette di raccontare.

La famiglia Bosisio ha portato i tre figli (oltre ai due citati anche il grande, Daniele, di 10 anni) al lancio dei palloncini al parco Majnoni dello scorso 8 dicembre: Daniele ha lanciato il suo, mentre quelli di Luca e Lucia sono stati legati insieme, perché Lucia era malata il giorno del lancio e ha affidato la sua letterina al fratello.

"I palloncini sono stati ritrovati dai dipendenti dell’azienda Smurfit Kappa di Orsenigo nel parcheggio della ditta. Da loro è partita così l’idea di mettere una scatola in entrata per raccogliere liberamente offerte dai dipendenti per comprare un regalo ai bambini delle letterine. In realtà la raccolta è andata oltre le aspettative e così, oltre ai regali per Luca e Lucia, hanno fatto una donazione all’ospedale di Monza", ha spiegato mamma Claudia.

"E’ stato un gesto spontaneo, nato dalla volontà dei dipendenti – ha spiegato Luca Mauri, gestione qualità della Smurfit Kappa – Abbiamo invitato i dipendenti che volessero a lasciare qualcosa, anche solo un euro, e in pochi giorni abbiamo raccolto una cifra tale che ci sembrava fuori luogo destinare solo a giochi. Così abbiamo preso i regali, e poi abbiamo fatto una donazione alla Fondazione Letizia Verga per i bambini dei reparti di oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo della fondazione".