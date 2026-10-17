Palloncino vola dalla scuola dell’infanzia erbese alla Baviera

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La letterina dello scorso Natale di Lucia De Prisco Conti – che ora frequenta la prima elementare in via Cesare Battisti a Erba – dalla scuola dell’infanzia “Gianetti” è arrivata oltre le Alpi

Dopo aver tradotto la lettera la coordinatrice è risalita alla destinataria

Nei giorni scorsi alla scuola di viale Magni è arrivata una busta e, al suo interno, c’era una lettera scritta con inchiostro arcobaleno in tedesco, una gomma profumata a forma di unicorno, una piccola farfalla di perline e la foto di due bimbe sorridenti. Tradotta la lettera e capito che parlava di una certa “Lucia” e del fatto che due sorelle tedesche avessero trovato il suo palloncino di Natale, la coordinatrice della scuola, Simona Spairani, è risalita al fatto che lo scorso anno ci fosse solo una “Lucia” in asilo, ora passata alla primaria, e ha contattato la mamma per farle avere la lettera.

A scrivere due sorelline tedesche a cui Lucia ha risposto con disegni

E’ stata una vera sorpresa, come racconta Arianna Conti, mamma di Lucia: