Palloncino vola dalla scuola dell’infanzia erbese alla Baviera

La letterina dello scorso Natale di Lucia De Prisco Conti – che ora frequenta la prima elementare in via Cesare Battisti a Erba – dalla scuola dell’infanzia “Gianetti” è arrivata oltre le Alpi
Dopo aver tradotto la lettera la coordinatrice è risalita alla destinataria
Nei giorni scorsi alla scuola di viale Magni è arrivata una busta e, al suo interno, c’era una lettera scritta con inchiostro arcobaleno in tedesco, una gomma profumata a forma di unicorno, una piccola farfalla di perline e la foto di due bimbe sorridenti. Tradotta la lettera e capito che parlava di una certa “Lucia” e del fatto che due sorelle tedesche avessero trovato il suo palloncino di Natale, la coordinatrice della scuola, Simona Spairani, è risalita al fatto che lo scorso anno ci fosse solo una “Lucia” in asilo, ora passata alla primaria, e ha contattato la mamma per farle avere la lettera.
A scrivere due sorelline tedesche a cui Lucia ha risposto con disegni
E’ stata una vera sorpresa, come racconta Arianna Conti, mamma di Lucia:
“Il palloncino che l’anno scorso a dicembre Lucia ha lanciato dal giardino del “Gianetti” ha addirittura attraversato le Alpi ed è giunto fino in Baviera. La lettera è scritta dalla bambina più grande, che dice di avere 9 anni, mentre la sorellina ne ha 4, e ci scrive anche un numero di telefono per contattarle. Lucia era esterrefatta: le ho fatto vedere sull’atlante dove si trovasse la Baviera e quindi la lunga strada che aveva fatto il suo palloncino e lei si è subito messa a realizzare un bigliettino con disegni e qualche parola per mandarlo a sua volta”.