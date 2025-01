Un palo pericolante e già spezzato è caduto sulla strada, che era precedentemente stata chiusa al traffico.

Palo pericolante cade in strada

I Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire nel Comune di Cantù, al confine con Alzate Brianza lungo l'SP 38, questa mattina, sabato 11 gennaio 2025, intorno alle 10.20. Non si segnalano feriti. Sul posto due squadre di Cantù ed Erba. Durante le operazioni di messa in sicurezza il palo, già spezzato, è collassato sulla sede stradale che era stata già chiusa al traffico veicolare dalla Polizia Locale di Cantù sul posto per viabilità e assistenza.

Disagi al traffico

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del cavo senza togliere la linea telefonica alle abitazioni adiacenti. L'intervento è stato poi concluso intorno alle 12.10. Da segnalare qualche disagio al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza e sgancio dei cavi dal palo.