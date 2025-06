Panathlon: premiati gli studenti canturini

Premiati i vincitori della terza edizione dei concorsi «Claudio Chiaratti: Scuola, Sport e Fair Play» e «Righe di sport» che il Panathlon International Club Como ha riservato alle scuole della provincia di Como.

La cerimonia

Accolti il 4 giugno dal dirigente scolastico Lucio Benincasa, il liceo scientifico sportivo dell'istituto Sant'Elia di Cantù ha ospitato la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Il presidente del Panathlon Como Edoardo Ceriani ha illustrato il significato dei progetti e la finalità dell’iniziativa panathletica, e presentato l’assessore allo Sport di Cantù Giuseppe Molteni, il delegato provinciale del Coni Niki D’Angelo, Mattia Chiaratti e Katia Galli, figlio e moglie del compianto socio Claudio Chiaratti, e il past president Achille Mojoli che è stato fra i fondatori del liceo sportivo canturino.

I riconoscimenti

I riconoscimenti consegnati sono stati: per il Premio «Claudio Chiaratti: scuola, sport e fair play», miglior progetto e borsa di studio a «Il circuito dei valori» dell’insegnante di educazione fisica Alessandro Fiorentini realizzato dalle classi terze, sezioni A, B e C della scuola secondaria di primo grado Anzani di Cantù. Il progetto, interdisciplinare, si è attuato grazie alla collaborazione degli insegnanti Domenica Sanfedele (Tecnologia), Lucia Moriconi (Matematica e Scienze), Marta Bianco (Sostegno). Per il concorso letterario «Righe di sport», la giuria ha individuato sei finalisti conferendo primo premio e borsa di studio a Giada Celi, della classe 4 E del liceo scientifico Fermi di Cantù. Secondo premio e borsa di studio a Giulia Gulizia, della classe 3 LA del liceo scientifico sportivo dell’Istituto Sant'Elia. Terzo premio e borsa di studio ad Alessandra Tavola, della classe 3 LA del liceo scientifico sportivo dell’istituto Sant'Elia. Menzione d’onore a Giulia Minato e Alice Monti, entrambe della classe 3 LA del liceo scientifico sportivo dell’istituto Sant'Elia, e Sergio Fugazzi, 3LD del liceo scientifico delle Scienze applicate allo sport dell’Istituto Sant’Elia.