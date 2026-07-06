Panettone Day 2026: tra i 26 finalisti in corsa anche due comaschi

Panettone Day 2026, dieci maestri pasticceri lombardi selezionati tra i 26 finalisti del più longevo e autorevole concorso nazionale dedicato al panettone artigianale: tra loro anche due comaschi di Albese con Cassano e Lurago d’Erba.

Prestigioso concorso

Sono stati selezionati i 26 finalisti dell’edizione 2026 di Panettone Day, il più longevo e autorevole concorso nazionale dedicato al panettone artigianale. Dopo una giornata di degustazioni svolte in totale anonimato presso HIFOOD, centro di innovazione del gruppo CSM Ingredients, la giuria tecnica ha individuato i maestri pasticceri che il prossimo 3 settembre, a Milano, si contenderanno il titolo di Miglior Panettone Artigianale d’Italia nelle cinque categorie in gara. Panettone Day rappresenta da oltre tredici anni un punto di riferimento per il mondo della pasticceria artigianale italiana e un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del grande lievitato. A guidare la giuria sono stati ancora una volta il Maestro Gino Fabbri, Presidente di Giuria, e il Pastry Chef Marco Pedron, Vicepresidente, affiancati da un panel di professionisti del settore bakery e pastry che ha valutato i prodotti in forma rigorosamente anonima.

Le selezioni

Sono stati selezionati 10 Panettoni Tradizionali, 5 Creativi Dolci, 5 al Cioccolato, 3 ai Cereali Antichi Waldkorn® e 3 Creativi Salati. Fa così il suo debutto in finale la nuova categoria dedicata al Panettone Creativo Salato, introdotta nell’edizione 2026 per interpretare una delle tendenze più interessanti del mercato e ampliare le occasioni di consumo del grande lievitato, dall’aperitivo alle proposte gourmet.

“In qualità di Presidente di Giuria sono lieto di annunciare i finalisti di questa edizione. Con il loro talento, la tecnica e la passione hanno dimostrato ancora una volta l'elevatissimo livello raggiunto dalla pasticceria artigianale italiana. Mettersi alla prova, confrontarsi con altri professionisti e puntare costantemente a migliorarsi rappresenta il percorso migliore per crescere e realizzare prodotti sempre più eccellenti – commenta il Maestro Gino Fabbri – Panettone Day è un’opportunità importante non soltanto per i vincitori, ma per tutti i finalisti. Essere selezionati significa ottenere visibilità, valorizzare il proprio lavoro, raggiungere nuovi clienti e confrontarsi con alcuni dei migliori professionisti del settore”.

I 26 finalisti si ritroveranno il prossimo 3 settembre a Milano, dove saranno chiamati a presentare nuovamente i propri lievitati davanti alla giuria tecnica per contendersi il titolo di Miglior Panettone Artigianale d’Italia 2026 nelle rispettive categorie.

I nominati

Tra i finalisti delle varie categorie anche due comaschi. Nella categoria “Miglior panettone tradizionale”, tra i dieci contendenti c’è anche Andrea Songia di Pasticceria Fumagalli Albese con Cassano. Nella categoria “Miglior panettone ai Cereali Antichi Waldkorn®”, uno dei tre finalisti è Renato Paolo Frascio, di Pasticceria Fumagalli Lurago d’ Erba.