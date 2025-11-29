Panettoni e giocattoli per i bimbi ucraini: la sorpresa natalizia

Raccolta semplice ma significativa: a Villa Guardia la nuova iniziativa dei volontari di “Frontiere di Pace”.

La novità

Il gruppo di volontari, con base nella parrocchia di Maccio, ha ideato una nuova iniziativa, appositamente per il periodo natalizio. Raccolta di panettoni e giocattoli per i piccoli di Kharkiv, grande città ucraina, più volte raggiunta da “Frontiere di Pace” e purtroppo sempre sotto attacco dell’esercito russo.

Vicinanza costante

La novità è originata dal rapporto di amicizia tra i volontari comaschi e la comunità greco cattolica di San Nicola Taumaturgo a Kharkiv. Dall’inizio dell’invasione su larga scala, “Frontiere di Pace” sostiene piccoli e grandi amici ucraini, testimoniando e condannando i reiterati bombardamenti contro i civili.

La raccolta

La raccolta di panettoni e giocattoli è attiva in parrocchia a Maccio e al centro anziani “Incontro” di via Vittorio Veneto, abbinata alla prossima missione umanitaria. Il 26 dicembre un furgone col materiale raccolto partirà per consegnare panettoni e giocattoli a Kharkiv.