Dai primi calci tirati nel campetto dell’oratorio di Solbiate, allo scudetto con l’Inter: al fianco di mister Antonio Conte come collaboratore tecnico.

Paolo Vanoli dall’oratorio di Solbiate allo scudetto con l’Inter

La storia di Paolo Vanoli, 48 anni, ex terzino sinistro, calciatore affermatosi in serie A con le maglie di Verona, Parma – con quest’ultima vincitore di una Coppa Uefa – Fiorentina e Bologna, è una corsa continua. All’estero ha giocato nei Glasgow Rangers, in Scozia, e, nell’Akratikos, in Grecia. Nella sua carriera ha collezionato anche due presenze in Nazionale. Nazionale che ha ritrovato da allenatore: prima a livello giovanile, poi in quella maggiore al fianco di Giampiero Ventura. Nel 2017 è entrato a far parte dello staff di Conte, al Chelsea, seguendo poi il mister all’Inter dalla stagione 2019-2020. Fresco di scudetto vinto con la squadra nerazzurra, Vanoli apre il libro dei ricordi, raccontando aneddoti e soddisfazioni raccolte sin dall’infanzia tra Solbiate e Olgiate, a suon di sport e divertimento. Che emozione è stata vincere con l’Inter? “Un’emozione indescrivibile. Oltre a essere collaboratore di un mister che ogni giorno ti insegna qualcosa in questo lavoro, sin da piccolo sono tifoso interista”, ha raccontato nell’intervista.

