Papà e bimbi in festa alla scuola dell’infanzia

Insieme trascorrendo un pomeriggio diverso a Bulgarograsso. Insieme condividendo attimi di gioia e festeggiando i papà.

Una festa da incorniciare

Martedì, in occasione della tradizionale ricorrenza, la scuola dell’infanzia comunale di Bulgarograsso ha fatto da cornice a un’iniziativa sentita e apprezzata. Grazie all’impeccabile organizzazione delle insegnanti, i papà hanno fatto visita ai piccoli, che li hanno accolti calorosamente. "Ero presente anche io insieme ai papà della scuola - racconta il sindaco Fabio Chindamo - Oltre, ovviamente, alle insegnanti". Diversi i momenti di condivisione nel corso del pomeriggio. "I bambini hanno letto una poesia, poi canti, balli e anche una foto padre-figlio. Insomma, è stato davvero bello poter vivere la festa del papà in questo modo. Si è trattata di un’iniziativa veramente ben organizzata e molto apprezzata da tutti i presenti". Immancabile anche l’aperitivo in compagnia per suggellare il tutto. «Si è vissuta un’atmosfera di spensieratezza, anche perché non è così usuale vedere tutti i papà presenti a scuola - conclude il primo cittadino - Ha giocato a nostro favore anche il clima che ha permesso di svolgere l’attività all’aperto».