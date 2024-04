Papa Francesco ringrazia i volontari Cri

La sala Paolo VI del Vaticano si è tinta di rosso. Sabato 6 aprile, fra i più di 6.000 volontari di Croce rossa e Mezzaluna rossa presenti all’udienza di papa Francesco.

Papa Francesco incontra i volontari

Tra loro c'erano i volontari del comitato locale di San Fermo della Battaglia, altri dalla Croce Rossa di Grandate, poi il Comitato locale di Uggiate con Ronago e quello di Lurate Caccivio. Stessa divisa e stessi valori, uniti ad ascoltare le parole del pontefice come stimolo per continuare ad aiutare chi ha più bisogno. Il santo padre ha chiesto ai numerosi volontari di non dimenticarsi di pregare per lui, come lui fa per tutte le divise dedite al soccorso.

Grandi emozioni

"Emozionante! Questa la parola chiave per descrivere l’evento che papa Francesco ha riservato alla Cri per il suo 160° anniversario, al quale ho avuto l’onore e la fortuna di assistere - racconta il volontario Stefano Beretta di San Fermo - Emozione allo stato puro vederci così numerosi, tutti accomunati dai sette principi che da sempre valorizzano la Cri e tutti in vario modo adoperati per gli altri ogni giorno".

