Parcheggio danneggiato e pericoloso, il Comune segnala a Rfi

L'area è piena di buche e pozzanghere a seguito del maltempo

Il parcheggio della stazione di Anzano è difficilmente praticabile a causa delle buche e delle enormi pozzanghere che si formano con il maltempo: gli amministratori sollecitano l’intervento di Rfi per rendere lo spazio nuovamente fruibile ai numerosi utenti della linea ferroviaria.

“Difficile usufruire dello spazio, soprattutto per chi ha difficoltà”

Risale all’inizio di novembre la segnalazione avanzata dagli amministratori comunali e in particolare sottoscritta dal vicesindaco Lorenzo Salzano a Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’infrastruttura, affinché si intervenga quanto prima per ripristinare l’asfaltatura dell’area di parcheggio per le auto, gravemente danneggiata dal maltempo e che presenta grosse buche. Un problema che rende di difficile accesso lo spazio, specialmente a persone anziane o con mobilità ridotta: da qui la richiesta di un intervento sollecito per rendere l’area nuovamente fruibile da tutti gli utenti.

«Ciò rende assai difficoltoso usufruire dello spazio di parcheggio già contenuto – recita la segnalazione avanzata dagli amministratori all’ente – Ma soprattutto diventa impossibile per una persona anziana o con ridotta mobilità potersi servire dell’area. Si sollecita quindi un intervento urgente al fine di ridurre i disagi e prevenire infortuni ai viaggiatori».

La speranza è dunque che Rfi recepisca la segnalazione e possa ripristinare in tempi brevi l’asfaltatura dello spazio per garantire la sicurezza degli utenti.