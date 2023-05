Parcheggio dell'ospedale: a che punto siamo con il pagamento?

"Caro parcheggio dell’ospedale, quanto ci costi e quante difficoltà poni a noi che ci dobbiamo sostare non per piacere, ma per motivi di salute!". Inizia così la lettera scritta dal Partito Democratico erbese in merito al nuovo sistema di pagamento all'ospedale Fatebenefratelli.

Il Partito democratico erbese chiede che il pagamento del parcheggio venga meglio regolamentato

"Sono passati cinque mesi dall’installazione del nuovo sistema di pagamento del parcheggio dell’ospedale Fatebefratelli di Erba voluto dall’Amministrazione Caprani e ancora i seri disagi che crea agli utenti non sono stati risolti, nonostante le (vane) assicurazioni degli assessori competenti", si legge nel comunicato stampa diffuso in questi giorni.

"Il Pd già prima che fosse cambiato il sistema di pagamento aveva fatto presente in consiglio comunale i problemi che puntualmente si sono verificati: il disagio di chi ha poca dimestichezza con le moderne tecnologie, ma soprattutto il pagamento da parte degli utenti di una somma anticipata spesso superiore all’effettiva sosta per timore di una multa per chi non ha pagato il dovuto.

Di fronte all’irritazione dei cittadini e alle loro numerose e sacrosante lamentele l’amministrazione aveva assicurato che a breve si sarebbero installate delle telecamere che, leggendo la targa, avrebbe permesso di pagare l’importo per la sosta effettiva, ma il nuovo sistema non si vede all’orizzonte e a nulla valgono le giustificazione addotte circa i presunti problemi tecnici incontrati dalla ditta appaltatrice .

Tutti rimpiangono il vecchio sistema con le sbarre e la cassa all’ingresso, che avrebbe funzionato benissimo anche senza la presenza di ausiliari e che non costringeva ad un esborso in eccesso. La recente presenza di un ausiliario che aiuta chi è in difficoltà nell’uso del parcometro non risolve certo il problema del pagamento di una cifra superiore alla sosta effettiva.

Nel frattempo si è introdotto un sistema per cui chi ha pagato una somma inferiore alla sosta effettiva può compensare e pagare il dovuto attraverso una app! Ma pochi sono a conoscenza del fatto e soprattutto pochi utenti sono capaci di utilizzare la app.

Si fa anche presente che, mentre in città si è introdotto il pagamento di una frazione d’ora a 50 centesimi, al parcheggio dell’ospedale la cifra minima è sempre di un euro! Con il sistema ancora in vigore, l parcheggio dell’ospedale porta entrate non indifferenti alle casse comunali, ma i cittadini, erbesi e non, ritengono vessatorio questo sistema, soprattutto tenendo conto dei motivi per i quali viene utilizzato il parcheggio.

Il Pd erbese intende ribadire la sua contrarietà all’attuale sistema del parcheggio dell’ospedale e esprimere tutta la sua solidarietà e comprensione nei confronti dei cittadini fruitori dell’ospedale, che sono obbligati a sottostare a una modalità ingiusta e penalizzante".