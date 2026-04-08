Parcheggio, la Soprintendenza mette un vincolo per salvaguardare il parco

Soddisfazione per il circolo ambiente “Ilaria Alpi” per la decisione della Soprintendenza di Como di porre un vincolo su parte della frazione di Villincino di Erba, inclusa l’area verde di via Battisti, dove l’Amministrazione comunale aveva previsto la realizzazione di posti auto

Il vincolo posto dalla Soprintendenza salvaguarda un parco – seppure privato – che costituisce un piccolo polmone verde nell’area urbana di Erba, con un orto e un frutteto storici. Una notizia che il circolo ambiente ha accolto con soddisfazione:

“Una decisione che mette un chiaro “stop” alle pessime intenzioni del sindaco e della Giunta di Erba, che al contrario avrebbero voluto cancellare l’area verde di via Battisti per realizzare l’ennesimo parcheggio, l’ennesima cementificazione del territorio erbese. Un territorio ancor più compromesso dalle recenti autorizzazioni concesse dal Comune per nuove edificazioni e per nuovi parcheggi. Parliamo dei parcheggi pubblici realizzati di recente o previsti su aree verdi: in via Fiume in centro, in via Marconi e via Brugora ad Arcellasco, in via Foscolo a Crevenna e infine in via Volta. Proprio sul parco di via Volta abbiamo il rammarico che non vi sia stato un tempestivo intervento della Soprintendenza a salvaguardia dello storico parco e dei suoi alberi. Avremmo auspicato un’azione più puntuale, che avrebbe scongiurato il taglio di decine di alberi di alto fusto e la cementificazione dello storico parco”.