Parcheggio pronto da mesi, ma rimane chiuso: sale la protesta dei residenti

Parecchio disagio per gli abitanti che si trovano senza un luogo in cui posteggiare i propri mezzi

La sera la situazione è ingestibile

Non si placano le polemiche dei residenti di via I Maggio, a Incasate di Erba. Nonostante il parcheggio sia terminato, resta transennato e il suo accesso è "off limits". Questo sta creando parecchio disagio agli abitanti che si trovano senza un luogo in cui posteggiare i propri mezzi. In particolare la sera, quando tutti fanno rientro a casa dopo una giornata di lavoro.

La testimonianza di un residente

Un residente racconta i disagi e le lamentele che stanno crescendo tra gli abitanti della località erbese:

"Ormai da due anni è stato realizzato il nuovo e ampio parcheggio, finalizzato a rendere “agibili” le nuove case costruite in quello che era un bel prato. Parcheggio che, però, non è mai stato aperto. Le ultime opere di finitura, come la segnaletica orizzontale, sono state realizzate ormai molti mesi fa ma l’accesso al parcheggio - che appare completato e agibile - è ancora inibito da ringhiere da cantiere. Comune e impresa edile si palleggiano le responsabilità e nessuno lo apre".

Il Comune conosce bene la vicenda

Ben consapevole della questione è il consigliere Giorgio Zappa, residente proprio ad Arcellasco: