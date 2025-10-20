Nuovo parcheggio in via Crippa dopo i lavori di sistemazione degli argini del Lambro

Le opere daranno una maggiore sicurezza alla zona e hanno permesso la riqualificazione e il miglioramento dei parcheggi della zona.

Sabato scorso, 18 ottobre 2025, è stato inaugurato il nuovo parcheggio in via Crippa ad Asso. Un’opera realizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito della messa in sicurezza degli argini del fiume Lambro.

Inaugurato il nuovo parcheggio

Tanti cittadini, insieme ai consiglieri comunali assesi e ad alcuni rappresentanti di enti sovraccomunali, hanno preso parte all’inaugurazione. Il sindaco Mirko Donadini Pina ha illustrato i lavori che daranno una maggiore sicurezza alla zona e che hanno anche permesso la riqualificazione e il miglioramento dei parcheggi di via Crippa.

L’intero progetto aveva la finalità di consolidare gli argini del Fiume Lambro in corrispondenza del centro abitato, in contiguità al parcheggio pubblico esistente. Le opere, in particolare, avevano lo scopo di ripristinare il libero deflusso delle acque superficiali, mitigando il rischio

potenziale di esondazione e, nel contempo, assicurare la pubblica incolumità degli utenti del parcheggio di via Crippa mediante interventi conservativi e di consolidamento statico delle strutture originarie.

L’importo totale dei lavori presentava un quadro economico di 464mila euro, di cui 373.914 finanziati con il contributo Medie Opere del Ministero dell’Interno e 90.086 con fondi propri di bilancio del Comune di Asso. L’intervento è stato poi aggiudicato per un prezzo complessivo di 284.056,55 (più Iva al 22%).

“Una bella mattinata all’insegna della collaborazione tra enti, alla presenza di diverse istituzioni – ha commentato il primo cittadino – Per Regione Lombardia era presente l’assessore Alessandro Fermi, per la Provincia di Como il consigliere Claudio Ghislanzoni, per la Comunità Montana l’assessore Barbara Zuccon. Il momento del taglio del nastro ha visto la partecipazione anche dei consiglieri comunali, a testimonianza dell’importanza di questo intervento per la sicurezza e il decoro del nostro territorio”.