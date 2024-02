Parco Argenti Cantù: inaugurazione nella Giornata contro le mafie.

Verrà inaugurato nella Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie il nuovo parco Argenti. Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo, che ha seguito tutto l’iter dei lavori di sistemazione dell’area verde in centro città.

La dichiarazione

«Nella parte esterna è già stata completata la nuova piazzetta, ricavata davanti all’asilo, nella quale sono stati predisposti anche nuovi posti auto al servizio della città - ha raccontato l’amministratore - Per quanto riguarda il parco, invece, abbiamo proceduto all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla collocazione di nuovi giochi inclusivi».

Gli interventi

Dal punto di vista della sicurezza, invece, è già stato predisposto il nuovo impianto di videosorveglianza, «mentre è in corso di completamento tutta la nuova illuminazione pubblica. L’investimento complessivo ammonta a 500mila euro. Sono molto soddisfatto perché in questo modo andremo a donare alla città un parco completamente riqualificato, che rappresenterà un’importante risorsa per la nostra città e per tutte le famiglie».