Parco comunale: mozione della minoranza "E' nel mirino dei vandali, bisogna fare qualcosa!". La situazione è stata denunciata ad Alzate dal gruppo di opposizione Giovine Alzate guidato da Marco Bonetto.

Parco comunale: "Si deve intervenire"

La mozione è stata protocollata ieri, lunedì 13 gennaio 2025. In particolare, i consiglieri Bonetto con Mattia Pedrini e Alice Giancristofaro hanno evidenziato alcuni problemi di sicurezza al parco di via XXV Aprile (nella foto).

"Attualmente il cancello automatizzato principale, esclusivamente pedonale, non è funzionante; non funziona nemmeno quello secondario dietro all'ufficio postale accessibile con le auto - recita la mozione presentata da Giovine Alzate - E queste lacune hanno portato a non pochi problemi di sicurezza, in particolare l'accesso abusivo allo stesso parco in tarda sera e di notte da parte di soggetti non autorizzati, con vandalismo di giochi, panchine e parte del patrimonio pubblico. A volte vengono anche abbandonate bottiglie, soprattutto nelle aree sensibili dedicate ai bambini. Senza contare il disturbo della quiete pubblica con urla e schiamazzi; a volte persino botti, di notte fonda. Questa situazione rende il parco un possibile luogo di spaccio di sera e di notte".

Il capogruppo di minoranza Bonetto ha spiegato:

"Tengo molto a questo tema. Abbiamo lavorato molto a presentare questa mozione con la raccolta del materiale a documentare quanto avviene. Bisogna anche tenere in considerazione che il parco comunale è a ridosso della casa di riposo, i cui ospiti anziani possono ritrovarsi a subire i disagi dovuti ai continui atti vandalici. Alcuni residenti hanno riferito che, in particolare nella stagione estiva, a volte vengono sparati botti e petardi a tarda notte: un gesto che danneggia anche gli animali domestici, spaventandoli. Vorremmo che questa mozione fosse discussa nel prossimo Consiglio comunale e vogliamo sottolineare che non siamo "noi" contro la maggioranza, ma siamo noi e la maggioranza contro questo problema, che riteniamo debba essere risolto quanto prima".