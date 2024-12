Parco della Valle del Lambro: Agenti Volontari al lavoro per ripulire la pozza d'acqua

Un’operazione che gli Agenti Volontari svolgono ogni anno per gli anfibi che escono dal letargo verso la fine di febbraio.

Agenti Volontari all'opera

Gli Agenti Volontari del Parco della Valle del Lambro, come ogni anno, puliscono una proficua pozza d'acqua destinata alla riproduzione degli anfibi. Questi escono dal lungo letargo a fine Febbraio e tutto Marzo. Questa forma di tutela animale non è un capriccio personale ma, un preciso indirizzo regionale per quelle forme di vita animale in pericolo di estinzione. Certamente è, quello delle Guardie Ecologiche Volontarie, un contributo parziale alla tutela anfibia. Infatti, questi animali sono, da adulti, preminentemente terricoli: ricercano il cibo, fra gli insetti del bosco ma, nella fase larvale, il limo, cioè quella "paltina" dei fondali lacuali, è il loro mezzo di sostentamento per almeno due mesi.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Ovviamente, anche loro diventano mezzo di sostentamento per specie avicole (anatre e aironi) o serpenti. La specie di anfibio maggiormente rinomata e a rischio estinzione è la rana di Lataste, che sul perimetro del lago di Alserio, può ancora vantare una presenza, se il paragone viene fatto con altri laghi pedemontani di Lombardia.