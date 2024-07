Parco pubblico realizzato oltre 5 anni fa ancora chiuso

Un collaudo mai effettuato e un parchetto pubblico con giochi nuovi, che non può essere utilizzato a Cantù. Da anni.

La vicenda

Ha dell’incredibile la storia che riguarda l’area ricreativa, che sorge in via per Cucciago, praticamente a fianco dei licei. E’ nata con l’idea di mettere a disposizione delle famiglie che abitano in quella zona un luogo nel quale far giocare i bambini. Tanto è vero che i giochi non mancano e sono anche praticamente nuovi. Uno scivolo, un’altalena, per esempio. Non solo. L’area è stata attrezzata anche con alcune panchine, per consentire a chi accompagna i bambini a divertirsi di potersi sedere. Inoltre è stato collocato anche tutto l’impianto di illuminazione, che consentirebbe l’utilizzo dell’area ricreativa nelle ore più tarde, quando la luce lascia lo spazio al buio.

Il condizionale è tuttavia d’obbligo in questo caso. L’area è stata realizzata oltre cinque anni fa come «scomputo per oneri di urbanizzazione», ha puntualizzato l’assessore all’Urbanistica Natalia Cattini. Malgrado sia passato tanto tempo, però, il parco non è ancora utilizzabile. Tanto è vero che in prossimità del vialetto d’ingresso campeggia un cartello, nel quale è scritto «Parco non aperto al pubblico. Area privata».

Dunque un parco realizzato su richiesta del Comune per entrare nel patrimonio pubblico, che però è area privata?

La risposta dell'assessore

Cattini interviene così:

«Al momento non è ancora stato acquisito dal Comune per problemi di collaudo. Nel senso che a oggi i lavori non sono ancora collaudati dall’impresa e quindi fino a quando questi mancano il bene non può essere acquisito dal Comune».

Una situazione paradossale, peraltro segnalata più volte da chi abita in quella zona della città, ma che per ora non pare avere soluzione. E le conseguenze purtroppo si vedono. L’erba è cresciuta a tal punto, complici le intense piogge abbattutesi sul nostro territorio, che le panchine in pratica non sono più visibili. Il vialetto che conduce ai giochi è difficilmente percorribile a causa della vegetazione incolta. Gli stessi giochi non sono utilizzabili, non solo per la mancanza del collaudo, ma anche per l’erba che li rende difficilmente raggiungibili e di conseguenza fruibili.

Il risultato è presto detto. Un parchetto realizzato oltre cinque anni fa, attrezzato, dove le famiglie potrebbero portare i propri figli a giocare, è invece interdetto al pubblico - con ingresso riservato solo alle persone autorizzate - perché manca il collaudo da parte dell’impresa che l'ha realizzato.

Senza, soprattutto, che a oggi si sappia quando il privato provvederà al collaudo dell’opera, destinata - si spera celermente - a diventare una volta per tutte pubblica.