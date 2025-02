Parisone, in arrivo un dispensario farmaceutico

In una zona strategica, molto popolata del paese

Un servizio che sicuramente è un valore aggiunto

Al Parsione, la zona di Canzo seconda per popolosità dopo il centro storico, sarà aperto un dispensario farmaceutico. Un servizio che potrà favorire i residenti, ma non solo, e dare più vita a quella zona.

A credere in questo progetto sono stati Giuseppe e Fabio Molteni della farmacia Morlotti, storica attività canzese che affonda le sue radici nel lontano 1907 e che è giunta ora alla quinta generazione.

Un motivo di crescita e aggregazione

Un investimento importante per la famiglia Molteni:

"Crediamo che un dispensario possa essere motivo anche di crescita e aggregazione per il Parisone. Oltre, ovviamente, a essere un servizio grande per la cittadinanza. Sarà un locale tutto nuovo, con medicinali di prima necessità, ma anche parafarmacia di cui la gente ha più bisogno".

Un fiore all'occhiello per il paese

Le parole dell'assessore ai Servizi sociali, Giuseppina Corsucci:

"I nostri farmacisti hanno accolto la nostra proposta, che era anche uno dei punti della nostra campagna elettorale. Siamo molto contenti di questa opportunità: sarà un vero e proprio fiore all’occhiello per il paese. Per gli anziani o per chi non ha l’auto per raggiungere il centro è un servizio utilissimo".

Un valore aggiunto per invogliare a frequentare il Parisone

Da tempo l'Amministrazione comunale sta investendo in un progetto di riqualificazione del Parisone.

Lo spiega il primo cittadino, Giulio Nava:

"E’ una zona strategica, perché dopo il centro storico è quella più popolata di Canzo. Sarà un vero e proprio valore aggiunto perché invoglierà a frequentarla".