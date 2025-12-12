Parità di genere: concluso il progetto delle Suore Ospedaliere

Si è concluso nelle scorse settimane il percorso formativo dedicato alla parità di genere che ha coinvolto tutte le realtà della Provincia Italiana delle Suore Ospedaliere, tra cui Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano.

L’iniziativa

La parità di genere rappresenta un valore umano e cristiano, radicato nella visione della cura e dell’accoglienza delle Suore Ospedaliere. Promuoverla significa riconoscere la pari dignità di ogni persona, creare ambienti di lavoro sereni, collaborativi e rispettosi, prevenire discriminazioni e stereotipi, rafforzare il senso di comunità.

Il corso ha coinvolto sia il personale religioso sia quello laico delle diverse strutture della Provincia. La formazione si è articolata attraverso momenti di confronto e dialogo, laboratori tematici, approfondimenti guidati da esperti, analisi di casi reali e testimonianze, discussioni di gruppo.

I partecipanti hanno potuto comprendere l’impatto delle disparità soprattutto nei contesti di cura e individuare strumenti concreti per promuovere relazioni più equilibrate, prevenire situazioni problematiche e intervenire in modo adeguato quando necessario.

La conclusione del corso non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso più ampio: la Provincia Italiana delle Suore Ospedaliere ribadisce il proprio impegno quotidiano nel creare ambienti di lavoro e di cura inclusivi, dove ogni persona possa sentirsi rispettata.