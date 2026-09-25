“Parliamone tra amiche”: torna il circolo di confronto e dibattito tra donne

Seconda edizione per la rassegna «Parliamone tra amiche»: un «circolo» tra donne di confronto e di incontro su tematiche importanti.

Tre incontri

A riproporla è l’assessorato alla Cultura e per quest’anno si articolerà in tre interessanti appuntamenti alla biblioteca «Alciato» di Alzate Brianza, in cui si offriranno spunti di riflessione e di discussione guidati da esperti. Primo appuntamento giovedì 1° ottobre dalle 20.45: «Donne nemiche delle donne», con la moderazione della dottoressa pedagogista Laura Romano. Seconda serata in programma per giovedì 15 ottobre alle 20.45: «Donne in attesa: sfide e tabù sull’infertilità», con l’intervento del dottor Giuseppe Gangarossa, medico chirurgo specialista in ostetricia e Ginecologia e responsabile di Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale di Erba.

Terzo e ultimo incontro giovedì 29 ottobre alle 20.45: «Specchio specchio delle mie brame, perché non mi piaci mai?». Se ne parlerà con la dottoressa Maddalena Pinti, psicoterapeuta nonché sindaco di Orsenigo.

«Siamo particolarmente felici di riproporre la rassegna “Parliamo fra amiche”, giunta quest’anno alla sua seconda edizione – afferma l’assessore all’Istruzione, Mariolina Sala – È un progetto nato con l’idea di creare uno spazio semplice e informale nel quale le donne possano incontrarsi, confrontarsi e parlare di temi che spesso fanno parte della nostra quotidianità, ma che non sempre troviamo il tempo o il modo di condividere. La prima edizione ci ha confermato quanto ci sia bisogno di questi momenti: occasioni per ascoltarsi, per raccontarsi senza giudizio e, perché no, anche per sorridere insieme delle nostre fragilità e delle nostre contraddizioni. Con questa seconda edizione vogliamo quindi proseguire quel percorso, proponendo nuovi spunti di riflessione e nuove occasioni di incontro. Parliamo fra amiche vuole essere proprio questo: una conversazione aperta, autentica e alla portata di tutte, perché spesso è proprio quando ci fermiamo a parlare che scopriamo di avere molto più in comune di quanto pensiamo».

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.