Parrocchia in festa nella ricorrenza dei Santi Ippolito e Cassiano

La parrocchia di Olgiate Comasco prepara la festa patronale in occasione della ricorrenza dei Santi Ippolito e Cassiano.

Festa patronale

Il primo appuntamento è per mercoledì 12 agosto: alle 20.30 adorazione, vespri e benedizione nella chiesa parrocchiale olgiatese. Il giorno successivo, giovedì 13 agosto, il calendario ricorda i Santi Ippolito e Cassiano, ai quali è dedicata la chiesa parrocchiale: alle 10.30 la celebrazione della messa solenne, poi il pranzo sul piazzale (aperitivo, antipasto, risotto, dolce, vino, acqua e caffè).

Iscrizioni al pranzo

Per partecipare al pranzo sul piazzale è necessario comunicare la propria adesione. Iscrizioni in segreteria parrocchiale (giovedì e sabato dalle 9.30 alle 11).

Ingresso di don Giovanni Ballerini a Breccia

Nella stessa giornata del 13 agosto la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano vivrà un altro momento significativo. Alle 18, infatti, l’ingresso di don Giovanni Ballerini nella comunità pastorale di Breccia e Prestino. L’invito a partecipare alla messa solenne, nella chiesa di Breccia, è rivolto a tutti coloro che vorranno accompagnare il presbitero novello originario di Olgiate Comasco.