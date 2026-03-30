Parrocchie unificate dal vescovo: nasce la Comunità pastorale

A Montano Lucino Parrocchie di Montano e di Lucino unificate dal vescovo Oscar Cantoni: nasce la Comunità pastorale.

Parrocchie unite

Col trasferimento del parroco di Lucino, don Gianluigi Braga, l’ipotesi dell’istituzione della Comunità pastorale aveva preso sempre più piede. Ora arriva l’ufficialità da parte della Diocesi di Como: le parrocchie di Montano e di Lucino vengono unite.

Don Alberto Clerici responsabile della Comunità pastorale

Il parroco di Montano, don Alberto Clerici, viene nominato responsabile della nuova Comunità pastorale. Un segno di continuità e di fiducia nel sacerdote, al quale viene affidato un compito significativo.

La disponibilità al servizio comunitario

“Sarà impegnativo e complesso, ma era già il progetto iniziale – così aveva spiegato don Alberto Clerici, un paio di settimane fa, al Giornale di Olgiate – E’ il completamento del percorso avviato quando mi hanno affidato l’incarico nella parrocchia di Montano”.