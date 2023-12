Parrucchiera di Cantù con le clienti dona alimenti alla mensa del povero.

Parrucchiera di Cantù con le clienti dona alimenti alla mensa del povero

La mensa di solidarietà è sostenuta anche quest’anno dalla colletta alimentare che ha lanciato - è ormai il sesto anno consecutivo - Carmela Dell’Armi, 40 anni, titolare del negozio di parrucchiera «Fashion Style», che si trova in via Vergani e che proprio quest’anno ha festeggiato i 10 anni dalla sua apertura.

La raccolta

Protagoniste anche quest’anno dell’iniziativa benefica sono state le clienti del suo negozio.«Si tratta di una idea che ormai io e le miei clienti portiamo avanti volentieri anno dopo hanno - ha raccontato la parrucchiera - Tanto è vero che non ci siamo fermate neppure durante i difficili anni della pandemia da coronavirus. Ciascuna di loro ha portato uno o più prodotti alimentare in scatola, che ho raccolto in un apposito contenitore».

La donazione

La destinazione della cesta è quella dell’associazione Incontri - Mensa di solidarietà, che gestisce il servizio della mensa del povero in via Cimarosa. «E’ un modo per aiutare quelle persone che anche in queste festività natalizie hanno difficoltà economiche e vivono in ristrettezze. Voglio ringraziare anche quest’anno le mie clienti, per il contributo che hanno dato alla buona riuscita dell’iniziativa a scopo benefico».