Parte il Concorso letterario legato alla “Festa delle Api” 2026

Come per la prima edizione del concorso letterario “Emily Dickinson” dello scorso anno – che ha riscosso molto successo – l’obiettivo è avvicinare le giovani generazioni alla poesia e al mondo delle api

Il tema dell’edizione 2026 è “Basta un sogno”

Anche quest’anno la Festa delle Api è lieta di ospitare il Concorso letterario “Emily Dickinson” di poesia e racconti brevi. Per avvicinare le giovani generazioni alla poesia e al mondo delle api due delle quattro categorie in cui è suddiviso il concorso sono dedicate a ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, distinte in due fasce d’età differenti (under 10 – e tra 10 e 17 anni). Vi sono poi altre due categorie aperte a scrittrici e scrittori di qualsiasi età. Il tema scelto per quest’anno è “Basta un sogno”.

Elaborati da inviare entro il prossimo 1 giugno

Dal 21 marzo al 1 giugno, sarà possibile inviare gratuitamente un proprio elaborato tramite un formulario pubblicato sul sito web www.festadelleapi.it. Chi vorrà partecipare dovrà specificare a che categoria appartiene, così che la giuria di qualità possa comparare i testi e votarli di conseguenza, per stilare la graduatoria e determinare chi proseguirà alla fase finale del concorso. Per ogni eventuale informazione è possibile scrivere via email a premioemilydickinson@gmail.com.

I nomi dei vincitori saranno annunciati a settembre

A inizio settembre verranno annunciati i nomi di chi sarà chiamato a esibirsi durante la Festa delle Api del 26 e 27 settembre a Ponte Lambro, in uno “slam” in cui sarà il pubblico a votare il testo migliore. Il concorso letterario “Emily Dickinson” è organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e dall’associazione Tic Tac, in collaborazione con l’Amministrazione comunale pontelambrese. La 17esima edizione della manifestazione si terrà il 26 e 27 settembre presso il parco di Villa Guaita.