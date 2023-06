Ricco programma per Lurate Caccivio in Festa che, quest’anno, ha visto l’Amministrazione comunale, a fianco della Pro loco e degli altri sodalizi partecipanti, come perno centrale.

Partenza col botto per Lurate Caccivio in Festa

L’apertura della tre giorni - evento in parte rinnovato con un cambio di location (via Volta, via XX Settembre, Villa Carosio, centro sportivo) rispetto al passato - era in programma per ieri pomeriggio, venerdì 2 giugno, con le celebrazioni per la Festa della Repubblica e la consegna delle Costituzioni ai neodiciottenni. Oggi, sabato 3 giugno dalle 8 alle 12, invece, è andata in scena la biciclettata scolastica curata dall’istituto comprensivo e da "BikEmotion" e tanti altri eventi: "Nati per Leggere", la partita di beneficenza a favore di "Ultra Di" al centro sportivo comunale, spazio giochi con "Divertimondo", la mostra "ex libris, aperitivo con gli Alpini, poi serata gastronomica organizzata da Pro loco, associazione pensionati, "Adma Cerchiara" e "Pizzicheria" e Alpini; alle 21 è previsto un Revival party con la Pro loco. Chiusura in bellezza con la pizzica a cura dell’associazione "Salento nel cuore".

Altra giornata piena di appuntamenti sarà quella di domenica: apertura della festa alle 10; dalle 10 alle 18 battesimo della sella con l’associazione "Giubbe Verdi"; messa nella chiesa di San Pietro alle 10.30; un’ora più tardi sfilata delle majorettes ("Gruppo Majorettes Rovellasca"); alle 12.30 pranzo della domenica. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, "Il porto delle storie: la biblioteca vivente" a cura del Sistema bibliotecario dell’Ovest Como e della cooperativa "Lotta contro l’emarginazione". Alle 15, invece, avrà luogo il pomeriggio sportivo con il basket del Kaire Sport, il saggio di ginnastica con la Ginnica ‘96 e l’esibizione delle Cheerleaders Tigers. Alle 17 concerto nel parco con la banda e la merenda a cura dell’"Associazione Genitori Associati"; alle 17.30 camminata per le vie del paese insieme a "La Natura W"; alle 19 serata gastronomica. Musica dalle 21 con gli "Equalong" e chiusura della festa alle 23 con la spaghettata aglio e olio offerta dall’Amministrazione comunale.