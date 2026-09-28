Partiti i lavori di asfaltatura lungo la Novedratese

Sono partiti oggi, lunedì 28 settembre, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo alcuni tratti della SP32 di Novedrate, nei Comuni di Carimate e Mariano Comense.
Per consentire l’esecuzione degli interventi, la circolazione sarà regolata in orario notturno, dalle 21 alle 6, con senso unico alternato gestito da movieri.
Lavori notturni fino al 9 ottobre
I lavori interesseranno tratti di lunghezza non superiore a 200 metri e potranno comportare brevi soste temporanee della circolazione.
Gli interventi proseguiranno fino a venerdì 9 ottobre, con esclusione delle notti prefestive e festive.
I tratti interessati dal cantiere
Nel Comune di Carimate, i lavori interesseranno via Provinciale Novedratese.
Nel Comune di Mariano Comense, il rifacimento della pavimentazione riguarderà via per Arosio, compresa la rotatoria in corrispondenza del Ponte del Lottolo.
Divieto di sosta nelle aree dei lavori
Durante l’esecuzione degli interventi sarà inoltre istituito il divieto di sosta e di fermata nelle aree interessate dal cantiere.