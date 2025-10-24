Lavori di manutenzione su 20 strade del paese

Lavori di fresatura e ripristino del manto stradale in 20 vie a Faloppio.

I lavori di manutenzione

Per garantire la necessaria sicurezza del traffico veicolare e dei lavoratori è stato istituito, tramite ordinanza, il senso unico alternato di marcia regolamentato da movieri in via Volta, via Marconi, via XXV Aprile, via Vittorio Veneto, via Campagna, via Monteverdi, via Olgiate, via Massimo D’Azeglio, via Albiolo, via Cavallina, via Monviso, via Re, vicolo Romazzana, via Roma, via Pisani, via Leopardi, via Cassino, via Manzoni, via Dante Alighieri e via Tettamanti. L’obbligo del passaggio alternato dei veicoli ha validità, a partire da lunedì 20 ottobre sino a venerdì 31, tra le 7.30 e le 18.

Interventi indispensabili

A spiegare la ragione di questi lavori di manutenzione è il sindaco Giuseppe Prestinari. “All’interno di questi tratti stradali, negli scorsi mesi, l’azienda lecchese Mds Impianti ha inserito i cavi della fibra ottica – riferisce il primo cittadino – occupandosi degli scavi e del ripristino stradale. Con l’usura dell’asfalto, si è creata l’esigenza di intervenire nuovamente. La medesima società, quindi, sta provvedendo alla manutenzione di quelle porzioni stradali di 130 centimetri di larghezza, interessate precedentemente da scavi e posa di cavi di rete”.