Partiti i sondaggi per il Lotto 2 della Canturina Bis in via Genova

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Sono in corso nell’area di via Genova, a Cantù, le attività di sondaggio relative al Lotto 2 della Canturina Bis, nell’ambito delle indagini necessarie allo sviluppo della progettazione dell’intera opera.

Sondaggi per il Lotto 2 della Canturina Bis

Le attività interessano l’area dalla quale prende avvio il tratto centrale del nuovo collegamento Como-Mariano: il progetto prevede infatti che il tracciato si sviluppi dalla rotatoria di via Genova, attraversando prevalentemente il territorio di Cantù, fino alla rotatoria di via Marche, con un’intersezione con la SP 39 nel territorio di Figino Serenza e una bretella di collegamento in prossimità del confine tra Cantù e Mariano Comense.

Indagini propedeutiche al progetto

I sondaggi attualmente in corso costituiscono un passaggio tecnico propedeutico alla successiva definizione progettuale e consentono di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per proseguire l’iter dell’intervento.

Il Lotto 2 rappresenta un tassello centrale del più ampio progetto della Canturina Bis, infrastruttura strategica per migliorare i collegamenti nell’area canturina e marianese e offrire una risposta alle criticità della viabilità in un territorio densamente abitato e caratterizzato da importanti insediamenti produttivi e commerciali.